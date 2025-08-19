Hans Krankl stürmt in Bischofshofen die Bühne

Hans Krankl rockt in Salzburg! Die Wiener Kultband Monti Beton gastiert gemeinsam mit Österreichs Fußball-Nationalhelden Krankl alias Johann K. zum ersten Mal in Bischofshofen – am 3. Oktober ab 19.30 Uhr in der Hermann-Wielander Halle.
Im Rahmen der Jubiläumstour anlässlich der „20 Jahre Monti Beton & Johann K.“ trumpfte die Kultband mit ihrem musikalischen Mittelstürmer zuletzt sogar in der ausverkauften Wiener Staatsoper vor über 2000 Besuchern auf. Jetzt geht es Anfang Oktober weiter mit einer fulminanten Show im Bundesland Salzburg – wo Krankl einst sowohl als Spieler wie auch als Trainer seine Sporen verdiente –, konkret in der Schisprungmetropole Bischofshofen.
Bunter Musik-Mix
Zu hören gibt es die guten alten Schlager aus den 50ern und 60ern ebenso wie die bekanntesten Austropop Hits aus den 70ern und 80ern und einen Auszug aus dem neuesten Programm ‘Il Spettacolo Italo-Americano‘.
Tickets gibt‘s ab sofort beim TVB Bischofshofen unter der Telefonnummer 06462/2471
Alles ist angerichtet für einen Abend voller musikalischer Hits, Schmäh und Entertainment auf höchstem Niveau.
