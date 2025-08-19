Hans Krankl stürmt in Bischofshofen die Bühne

Im Rahmen der Jubiläumstour anlässlich der „20 Jahre Monti Beton & Johann K.“ trumpfte die Kultband mit ihrem musikalischen Mittelstürmer zuletzt sogar in der ausverkauften Wiener Staatsoper vor über 2000 Besuchern auf. Jetzt geht es Anfang Oktober weiter mit einer fulminanten Show im Bundesland Salzburg – wo Krankl einst sowohl als Spieler wie auch als Trainer seine Sporen verdiente –, konkret in der Schisprungmetropole Bischofshofen.