Society-Lady humorvoll

Wordrap: Antwort von „Mausi“ bringt zum Schmunzeln

Adabei-TV Clips
17.08.2025 10:00
0 Kommentare

Christina „Mausi“ Lugner zeigt sich im krone.tv-Wordrap ehrlich und spontan: So erzählt sie etwa, von wem sie ihren ersten Kuss bekam oder was sie immer in ihrer Handtasche hat. Bei der Frage, wen oder was sie denn auf eine einsame Insel mitnehmen würde, zeigte sich die Society-Lady besonders humorvoll. 

Weitere Videos
Best of Adabei
Sky Du Mont und Lindsay Lohan im Interview
Adabei-TV
Ungefiltert und direkt
Chris Steger im Schnellcheck: Was sagt er zu …?
Adabei-TV Clips
Tag 2 am Frequency
Diese Stars wollten die Leute unbedingt sehen
Adabei-TV Clips
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf