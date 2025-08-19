Russell musste wegen Hamilton zum Psychologen

„Mein Auto, mein Helm, mein Visiser“

Da er nicht wusste, wie er damit umgehen soll, suchte sich Russell, der 2022 zu Mercedes und damit auch auf Hamilton stieß, Hilfe. „Eines Tages hatte ich ein wirklich gutes Gespräch mit meinem Psychologen – wie ich mit dem Druck umgehen soll, Lewis‘ Teamkollege zu sein. Am Ende kam ich zu dem Schluss: Wenn ich in die Garage gehe, steige ich in mein Auto. Ich setze meinen Helm auf. Ich klappe mein Visier herunter. Es sollte keine Rolle spielen, ob mein Teamkollege in der Nachbargarage ein siebenmaliger Weltmeister ist, ein Rookie oder ob gar niemand da ist – denn ich habe mein eigenes Schicksal in der Hand“, so Russells Erkenntnis.