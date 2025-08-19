Erdhörnchenhirn macht nicht komplett Winterschlaf

Winterschlaf – Organe sparen Energie, das Gehirn nicht

Forscherinnen haben entdeckt, dass während der Ruhezeit im Fettgewebe, in der Leber und in der Nebenniere weniger genetische Baupläne für die Energieproduktion in den Mitochondrien gebildet werden. Dadurch sparen die Organe Energie. Im Gehirn dagegen bleiben diese Prozesse stabil: In der Medulla, im Vorderhirn und im Hypothalamus wird die Energieversorgung aufrechterhalten, damit lebenswichtige Funktionen und Denken nicht beeinträchtigt werden.