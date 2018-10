Polizei sucht Räuber mit Phantombildern

Bereits am 9. September ereignete sich der Raub: Ein 36-jähriger Tiroler war gegen 07.10 Uhr am Morgen zu Fuß vom Lokal Bräuhouse in Richtung Hypohaus unterwegs, als ein Unbekannter plötzlich versuchte ihm seinen Rucksack zu entreißen. „Unmittelbar danach“, schildert die Polizei, „schlug ihm ein weiterer Täter von vorne eine Holzlatte gegen den Kopf. Durch die Wucht des Schlages ging das Opfer zu Boden. Den Angreifern gelang es den Rucksack zu erbeuten und zu flüchten.“ Der Einheimische erlitt durch die Tat eine Platzwunde an der Stirn.