Mann mit Holzlatte zu Boden geschlagen und beraubt

Bereits am Sonntag in der Früh wurde ein 36-jähriger Tiroler in Reutte (Tirol) von zwei Unbekannten brutal überfallen, das gab die Polizei am Dienstag bekannt. Der Mann wurde zuerst mit einer Holzlatte niedergeschlagen, dann wurde ihm sein Rucksack geraubt. Allerdings mehr oder weniger ohne Beute ergriffen die Täter die Flucht. Von ihnen fehlt jede Spur.