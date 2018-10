Mühsame Suche nach den Familien von NS-Opfern

Ausstellung in Innsbruck

2016 wurde begonnen, aktiv Besitzer oder Angehörige der Erinnerungsstücke zu suchen. Eine Ausstellung dazu mit dem Titel „Stolen Memory“ ist nun erstmals in Österreich zu sehen. Beim Eingang zum Zentrum für Alte Kulturen der Uni Innsbruck werden 24 Schicksale - darunter jenes von Urban - beleuchtet. Philipp Lehar vom Institut für Archäologie hat die Ausstellung nach Innsbruck geholt. „Für uns als Universität ist der ITS wertvoller Ansprechpartner. Wir konnten unter anderem bei der Aufarbeitung der Nachkriegszeit in Osttirol auf das Archiv des ITS zurückgreifen“, beschreibt Lehar, wie der Kontakt entstand.