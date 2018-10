Tirol: Zahl der Bergtoten unter 10-Jahres-Schnitt

Anteil der E-Biker an Unfällen gering

Wieder deutlich über dem 10-Jahres-Durchschnitt von 359 lag mit 510 die Zahl von verunglückten Mountainbikern. “Fast die Hälfte aller Mountainbikeunfälle passieren inzwischen in Bike-Parks und auf Trails‘‘, informierte Norbert Zobl, Leiter der Tiroler Alpinpolizei. "Der Trend in dieser Sportart geht eindeutig in Richtung Downhill‘‘, weiß Zobl.