„Der Sozialbereich ist in einer angespannten Lage“

Rund um den Fall der drei toten Mädchen in Innsbruck - die „Krone“ berichtete - werden nun Forderungen von Seiten der Politik laut. So spricht man sich für Betreuungsmaßnahmen für betroffene Eltern, die Realisierung von Einrichtungen für Jugendliche auch in den Bezirken sowie für betreute WG’s für Jugendliche aus.