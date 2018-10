Corolla statt Auris: Der soll den Markt aufrollen

Als Toyota auf dem Genfer Autosalon die Studie des Auris-Nachfolgers präsentiert hat, hätte er tatsächlich weiterhin Auris heißen sollen. Doch jetzt, da in Paris das Serienmodell des nicht so ganz glücklichen Kompakten als Fünftürer und Kombi steht, ist es endlich in Blech geprägt: Er wird Corolla heißen. Aber auch sonst ist alles neu.