„Forza Horizon 4“: Jetzt mitmachen & durchstarten!

Mit über 450 lizenzierten Fahrzeugen, wechselnden Jahresszeiten und einen Strecken-Editor startet Microsofts Open-World-Rennspiel „Forza Horizon 4“ am Dienstag auf PC und Xbox One durch. Passend dazu verlosen wir zusammen mit Xbox Österreich zwei Downloadcodes des Games. (Als „Play Anywhere“-Titel sind diese sowohl auf der Xbox One als auch Windows-10-PCs spielbar.)