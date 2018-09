So tickt der neue Cheftrainer der ÖSV-Adler

„Krone“: Heute sind Sie fitter Neo-Trainer der ÖSV-Adler. Wie legen Sie’s an?

Andi Felder: Ich höre mir speziall an, was der Athlet beim Sprung spürt, das ist für mich das Wichtigste. Ich will ihm nicht nur meine Meinung aufs Auge drücken, sondern ihn einfach in die richtige Richtung beraten. Was mir noch wichtig ist, ist ein konsequentes Training. Das ist bei vielen nicht selbstverständlich, obwohl man das in der Nationalmannschaft nicht glauben sollte. Wenn ich sehe, dass die Trainingseinstellung nicht hundertprozentig passt, dann mach‘ ich meinem Ärger auch Luft!