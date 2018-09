Versteckte Cannabis-Plantage in Wohnhaus entdeckt

Bei Kontrollen am Bahnhofsvorplatz und in der Elisabeth-Vorstadt in Salzburg erwischten Polizisten zudem ebenfalls am Freitag einen Ungarn (23) mit 0,4 Gramm Cannabis, einen Vorarlberger (30) mit 7,4 Gramm MDMA, 1,1 Gramm Speed, 2,7 Gramm Cannabiskraut und 0,1 Gramm eines Krötenextrakts, das ebenfalls als Halluzinogen eingestuft ist. Gestoppt wurde auch ein Afghane, der 0,5 Gramm Kokain bei sich hatte. Die Männer wurden alle angezeigt.