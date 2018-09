Lohndumping: Ausländer kommen ungeschoren davon

Der Fall einer Firma aus dem Bezirk Neusiedl macht deutlich, wie prekär die Lage für den heimischen Arbeitsmarkt ist: Nach einer Kontrolle wurden drei Firmen aus Österreich, Ungarn und Rumänien von der Finanzpolizei angezeigt. Das Ergebnis waren 30 Strafverfahren gegen sechs Personen in vier Ländern. Eingefordert wurden insgesamt 91.000 Euro. Eingehoben werden konnten aber nur die Strafen gegen die Österreicher, nämlich 6000 Euro. Und das ist kein Einzelfall. Allein im Bezirk Neusiedl war das im Jahre 2017 in 76 von 94 Strafverfahren der Fall. Für AK-Präsident Gerhard Michalitsch ein untragbarer Zustand. Und er will nun Nägel mit Köpfen machen.