Zauber mit bittersüßer Note

Mag sein, in erster Linie ist Windhagers Durstlöscher aber aufgrund der großteils regionalen Zutaten und der alten Rezeptur - sie basiert auf einem Manuskript aus dem Jahr 1859 von einem gewissen Hubertus - ein Volltreffer. Dass er darauf gestoßen ist, liegt an seiner Berufung. Der Mann ist nämlich Maxglans „Raphael“-Apotheker und mischt sich, wie früher üblich auch seine eigenen Cremes, Heilsalben oder Lutschpastillen, und wartet nun schon mit der nächsten Mixtur, dem „Bitter-Kola“ auf. Dabei wird das süß-erfrischende Natur-Kola mit der feinherben Bitternote der Chinarinde verfeinert. Und klarerweise hat auch die ihre Geschichte. „Sie wurde früher als Mittel gegen Fieber eingesetzt. Das heißt allerdings nicht, dass man das Bitter-Kola nur trinken darf, wenn sich eine Grippe anbahnt. Vielmehr lässt es sich, wie ein Tonic herrlich mit Gin oder Rum mischen“, schmunzelte der „Miraculix“ und schenkte in seiner „Hoobert“-Manufaktur am Uniplatz sogleich erste Kostproben aus, zu denen die Kelten-Caterer Fabian Steinhofer und Thomas Verwanger Leberkäse und Gewürzzwieberl mit Kola-Aroma servierten.