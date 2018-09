Serien-Hoteldieb am Frühstücks-Buffet verhaftet

Die Salzburger Polizei hat einen 61-jährigen Mann aus Uruguay verhaftet, der zwischen April 2017 bis zu seiner Festnahme in Hotels in ganz Österreich Diebstähle begangen haben soll. Wie die Polizei am Freitag berichtete, konnten dem Mann elf Taten mit einem Schaden von mindestens 26.700 Euro nachgewiesen werden. Der Verdächtige sitzt in der Justizanstalt Puch-Urstein in U-Haft.