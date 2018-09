Frau steckte ihre Matratze mit Zündholz in Brand

Donnerstag, 17.33 Uhr, Polizeianhaltezentrum in der Salzburger Alpenstraße: Es sind Szenen, die an die Brandstiftung im Anhaltezentrum Hernalser Gürtel in Wien vor zwei Wochen erinnern, bei der die sechs zündelnden Schubhäftlinge aus Afghanistan und dem Iran schwer verletzt wurden.