Ausflug mit Adler-Damen

„Wir wandern gerne“, verraten die erfolgreichen Skispringerinnen Chiara Hölzl, Eva Pinkelnig, Daniela Iraschko-Stolz, Jacqueline Seifriedsberger und Lisa Eder beim gemeinsamen Aufstieg in der Nachmittagssonne. Und die Trainer haben recht behalten. Die Mädels sind topfit, obwohl sie vormittags noch im slowenischen Planica über den Bakken gingen, wohin sie von ihrem Stützpunkt, dem Hotel Wallner in Arnoldstein aus, pendeln. „Wandern ist wichtig als Trainingsausgleich und zur Stärkung der Gemeinschaft“, so Rodlauer: „Außerdem startet bald unsere Saison“, ergänzen die Skispringerinnen. Trotzdem blieb noch genug Zeit für eine Einkehr bei Natascha im Wirtshaus auf der Feistritzer Alm; samt Apfelstrudelverkostung.