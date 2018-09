„Wir brauchen keine 450-Betten-Burgen in Tirol“

Lehrlinge auch aus dem Ausland holen

Wie auch dem Thema Ausbildung. „Der Fachkräftemangel betrifft natürlich auch uns massiv. Daher müssen wir an allen Schrauben drehen. Und wir werden auch verstärkt an die Schulen gehen, um das Image der Tourismus-Berufe zu verbessern“, sagt Rainer. Adaptierungen sind auch bei der Lehre notwendig. Wer im 2. Bildungsweg oder als Maturant einsteigt, soll die Lehre in 18 statt in 36 Monaten absolvieren können. Und gibt es im Inland zu wenig Interessierte, dann müsse man auch das Ausland anzapfen. „Im Bezirk Schwaz starten wir ein Pilotprojekt mit spanischen Lehrlingen, die das erste Lehrjahr zu Hause machen und dabei auch Deutsch lernen. Das 2. und 3. Lehrjahr machen sie dann bei uns“, sagt Rainer.