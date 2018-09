Bullen machten in Schwaz das halbe Dutzend voll

Mit dem 0:2 durch Balic (34.) war noch vor der Pause alles klar. Obwohl die Pinzgauer, bei denen Goalie Van Hoeven noch einen höheren Rückstand verhinderte, danach eine Top-Chance vorfanden. Doch Hasic scheiterte alleine vor St. Pölten-Keeper Vollnhofer (38.). Die beste Möglichkeit der Pinzgauer, die die Niederlage am Ende halbwegs in Grenzen hielten. „Die Chance aufs 2:1 war da, so wäre es vielleicht etwas spannender geworden. Aber im Endeffekt kann ich der Mannschaft nichts vorwerfen“, resümierte Pinzgau-Coach Seiler.