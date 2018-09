Cage-Fight in der Salzburger Innenstadt

Was als Ultimate Fighting Championship (UFC) 1993 in den USA losgetreten wurde, hat sich zu einem globalen Kampfsport entwickelt. Mixed Martial Arts sollte ursprünglich herausfinden, welche Kampfsportdisziplin die beste ist. Daraus ist ein Vollkontaktsport mit eigenen Regeln geworden. In den Deutschland zählt die Liga Aggrelin zu den erfolgreichsten ihrer Zunft, hat seit 2009 24 Veranstaltungen im süddeutschen und Salzburger Raum abgewickelt. Am Samstag, den 29. September, kehrt das Käfigkampfspektakel nun nach Salzburg zurück, das 25. Event-Jubiläum geht in der Szene Salzburg (ab 15 Uhr) vor bis zu 1000 Zuschauern über die Bühne.