Nile Rodgers bittet wieder zum „chicen“ Tanz

Sicherheitsgefühl

Wer sich auf die lange angekündigte Chic-Rückkehr gefreut hat, dürfte über selbsterklärende Stücke wie „Boogie All Night“, „Do You Wanna Party“, „Dance With Me“ und „Dance My Dance“ glücklich sein. Der Opener „Till The World Falls“ enthält aber auch politische Untertöne: „If the world is going mad/We might be safer on the dancefloor“. Hier klingt an, was Nile Rodgers kürzlich in einem Interview des Magazins „Spex“ so beschrieb: Disco, das war vor 40 Jahren gerade auch für Schwarze und für Schwule „das Konzept eines Ortes, an dem man sich sicher fühlte“.