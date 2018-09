Mit wuchtigem Kopfstoß Obuslenker niedergestreckt

Eine Alltagssituation, wie sie Stadtbewohner kennen: Der Obus hält, damit Fahrgäste aus- und einsteigen können, ein Mopedfahrer rast vorbei und prallt beinahe mit Personen zusammen. So passiert am 1. Juni bei der Haltestelle Neue Mitte Lehen in Salzburg. Nur, dass es eskalierte und zum Thema im Landesgericht wurde.