„Stand Ort Wechsel“

Zur “Abstellkammer„ wurde der Krallerhof in Saalfelden degradiert, als die Bäurin vor 270 Jahren am Nachbarhof, dem Kollinghof einheiratete. “Obwohl er nur als Lager verwendet wurde, war er gut erhalten und so 1985 abgetragen und im Freilichtmuseum aufgebaut. Der Kollinghof wurde im Laufe der Jahre immer wieder renoviert und ist heute nach wie vor von den Nachfahren bewohnt„, so Mlineritsch, der die drei Generationen, die ihn heute bewohnen, nun mit seiner Kamera eingefangen hat.