Panasonic kündigt neue Vollformat-Systemkamera an

Nach Nikon und Canon hat nun auch Panasonic seinen Einstieg in den Markt für Systemkameras mit Vollformatsensor bekannt gegeben. Der japanische Konzern kündigte am Dienstag im Vorfeld der Fotomesse Photokina in Köln die Lumix-Modelle S1 R und S1 an. Sie sollen im kommenden Frühjahr auf den Markt kommen.