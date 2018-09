Bauernbund-Obmann bringt neuen Schwung

Rupert Quehenberger hat schon jetzt einen engen Zeitplan zu managen: Er ist seit 2007 Bezirks-Obmann des Bauernbundes im Tennengau, seit 2010 auch Obmann der Bezirkskammer in Hallein. Abendtermine fallen an, Info-Treffen, Ehrungen. Es geht um die Zukunft der Bauern: „Auch die neue EU-Wasserrichtlinie wird viele treffen“, bemüht er sich um gute Rahmenbedingungen. Immer korrekt, auch einmal hartnäckig, wenn es die Situation erfordert. Zufälle haben ihn zu seinen Funkionen gebracht, wie Quehenberger erzählt. Er setzt sich gerne ein und gestaltet mit.

Beim Holzerbauern in Annaberg wird naturnah gewirtschaftet: In der vierten Generation führt seine Familie die Landwirtschaft im Ortsteil Astauwinkel, die auf mehreren Säulen steht. Neben der Milchwirtschaft (12 Kühe) zählen auch Holz und Urlaub am Bauernhof zu den Lebensadern. Vor allem im Winter suchen viele hier die Ruhe: Der Hof liegt in der Skiregion.