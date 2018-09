US-Waffenaktivist Cody Wilson in Taiwan verhaftet

Der radikale Waffen-Aktivist Cody Wilson, der Baupläne für Schusswaffen aus dem 3D-Drucker verbreitet, ist in Taiwan festgenommen worden. Wie die Behörden in Taipeh am Freitag mitteilten, soll der von der US-Polizei wegen mutmaßlichen sexuellen Verkehrs mit einer Minderjährigen gesuchte 30-Jährige in Kürze ausgeliefert werden.