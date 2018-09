„Liberator“-Vater wegen Kindesmissbrauch gesucht

Cody hatte zuvor für Schlagzeilen gesorgt, weil er trotz eines richterlichen Verbots in den USA damit begonnen hatte, digitale Baupläne für Schusswaffen aus dem 3D-Drucker zu verkaufen. „Jeder in Amerika, der diese Dateien will, wird sie bekommen“, so der radikale Pro-Waffen-Aktivist Ende August.