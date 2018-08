Verkauf von Bauplänen trotz Verbot gestartet

Trotz eines richterlichen Verbots hat der radikale Pro-Waffen-Aktivist Cody Wilson in den USA damit begonnen, digitale Baupläne für Schusswaffen aus dem 3D-Drucker zu verkaufen. „Jeder in Amerika, der diese Dateien will, wird sie bekommen“, sagte Wilson bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Erst am Montag hatte ein US-Bundesrichter ein Verbot der Verbreitung dieser Anleitungen bestätigt.