Rocker The Weight verfallen dem Wahnsinn

Langeweile droht im neuen Musikvideo von The Weight dank der zeitlos schönen, wie auch beklemmend finsteren Bildabfolgen in jedem fall nicht! Eine herausragende Tanzperformance des internationalen Ensembles und eine clevere Inszenierung mit entsprechend dynamischer Bildabfolge zu einem außergewöhnlichen Song machen „Rich Man‘s Pride“ zu einem weiteren besonderen Meilenstein in der Bandgeschichte von The Weight.