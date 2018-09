„Natürlich bereiten wir uns auf das Scheitern vor“

Die britische Premierministerin Theresa May hält mit einer Hartnäckigkeit an ihrem Optimismus bezüglich des Brexit fest. Im Interview mit der „Kronen Zeitung“ gibt sie zu, dass sie weiterhin an einen Deal zwischen ihrem Land und den anderen EU-Staaten glaubt, der alle zufriedenstellen wird. Vor ihrem Abflug in Salzburg sagte sie aber auch: „Auch wir bereiten uns auf ein Scheitern vor.“