Gutgläubige Salzburgerin überwies Kroaten 11.000 €

Die Salzburgerin (55) ist offensichtlich einem Betrüger auf den leim gegangen. Sie hatte via Internet einen Kroaten (47) aus Zagreb kennengelernt. Der Mann entlockte ihr insgesamt 11.000 €, sie überwies das geld in zwei Tranchen in dessen Heimat. Außerdem stahl er ihr der Mann bei einem Besuch in Salzburg Schmuck um 3000 €. Als die Frau zu ihm nach Kroatien fuhr, lernte sie dort zufällig ein weiteres Opfer, eine einheimische Frau, kennen. Dann erkannte sie den Schwindel und zeigte den Mann an. Auch die kroatische Polizei ermittelt gegen ihn.