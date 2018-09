So begrüßte Salzburg seine europäischen Gäste

„Das ist auch ein Statement, dass Salzburg für Europa steht, dass wir hier eine gute Atmosphäre für konstruktive Gespräche schaffen. Salzburg gilt etwas in Österreich und in Europa.“ Dies zeige sich heute vor allem im Geist von Kunst und Kultur, die sich auch in den Tagungsorten des Gipfels widerspiegle: Salzburger Festspielhaus und Kunstuniversität Mozarteum, so Haslauer, der gemeinsam mit dem Bürgermeister der Landeshauptstadt, Harald Preuner, den europäischen Entscheidungsträgern viel Erfolg bei den Beratungen und beim Finden von Gemeinsamkeiten und Lösungen im Interesse Europas wünschte.