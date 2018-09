Schock-Anruf ist Betrug

Ein paar schöne Herbsttage wollte ein Ehepaar in seinem Häuschen im Bezirk Wiener Neustadt verbringen. Dann zerstörte ein Anruf die Idylle. „Ihre Tochter hat soeben einen schweren Autounfall in Wien gehabt. Da die Versicherung abgelaufen ist, könnte es Probleme geben“, erklärte ein frecher Betrüger. Dann die Forderung: 50.000 Euro, damit es zu keinen behördlichen Schwierigkeiten kommt und mögliche Schäden abgedeckt werden können. Als der geschockte Papa meinte: „So viel Geld kann ich nicht lockermachen“, die rasche Antwort des Anrufers: „Wir nehmen auch Goldbarren, Münzen und Schmuck.“ Inzwischen hatte aber die Mutter des angeblichen Opfers ihre Tochter am Mobiltelefon erreicht. „Mir geht es gut. Ich hatte keinen Unfall, Mama“, gab es Entwarnung.