„Macht aus der EU wieder ein Europa der Menschen“

Die Sozial-Union muss es endlich geben

Die Forderung nach einer Sozial-Union, neben einer Währungs- und Wirtschaftsunion, sei notwendiger denn je. Lohn-und Sozialdumping gehörten endlich wirksam bekämpft und natürlich auch geahndet.

Gerald Forcher spricht auch das Problem der gefährdeten Demokratie an: „In einigen Staaten wird diese zunehmend verwässert. Ganz bewusst untergraben Mitgliedsstaaten demokratische Eckpfeiler in ihrem Land. Das Rütteln an den demokratischen Basiselementen und das Vorantreiben des Nationalismus stellen eine große Gefahr für die Grundidee eines geeinigten Europa dar. Dagegen muss die EU vorgehen und das muss auch ein wesentliches Thema am Gipfel in Salzburg sein.“