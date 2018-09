Wünsche zum herzöglichen Jubiläum

„Ich liebe und lebe den Schnaps, stehe jeden Tag selbst am Brennkessel und begleite so die Frucht bis in die Flasche. Eine Herangehensweise, die anscheinend viele beeindruckt und somit auch meinen Erfolg ausmacht“, betont der Saalfeldner, der zum Schnaps einerseits aus Tradition griff - am 400 Jahre alten Erbhof Keilbauer wird schon seit Generationen gebrannt. In erster Linie aber um den Hof und die Landwirtschaft, die mittlerweile auf Bio umgestellt wurde, auch weiterhin zu betreiben. „Meine Frau Martina, die zuvor in der Gastronomie tätig war, und ich haben 1998 diesen Entschluss gefasst und in unseren ersten 150 Liter fassenden Brennkessel investiert.“