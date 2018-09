Gastronomie: Jetzt werden die Lehrzeiten kürzer

Sie ist eine jener neuen Maßnahmen, in die Hotellerie und Gastronomie nun offenbar große Hoffnung setzen: Die neue „Diplomakademie Tourismus“, für die der herkömmliche Gastro-Lehrplan kräftig umgekrempelt wurde. „Wir bieten ab sofort für Maturanten aber auch interessierte Erwachsene eine auf 22 Monate verkürzte Lehre an, wo die Berufe Koch, Restaurant oder auch Hotelkaufmann erlernt werden können. Gleichzeitig wird die Theorie nur noch in zwei Blöcken am Wifi im April unterrichtet, sowie ein Mindestgehalt von 1500 Euro bezahlt“, berichtet der Fachgruppenobmann der Hotellerie Georg Imlauer.