Friseure sind Mangelware

Die Innung will dem Mangel gegensteuern, vor allem der zweite Bildungsweg soll attraktiver werden. Eder: „Wir würden gerne unter bestimmten Voraussetzungen versuchen, die Lehre auf 18 Monate zu verkürzen und das Theoriewissen in fünf Wochenblöcken am Wifi anbieten, anstatt in der Berufsschule. Wir könnten dabei den Praktikanten-Lohn von 1500 Euro bezahlen.“