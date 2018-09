Murenabgänge im Pinzgau: Straßen verlegt

Nach heftigen Regenfällen kam es in der Nacht zum Freitag zu mehreren Murenabgängen im Pinzgau. In Saalbach-Hinterglemm, wo erst vor wenigen Wochen die Landesstraße verschüttet und zum Teil weggerissen wurde, ging wieder Schlamm und Geröll ab. Auch in Mittersill und Stuhlfelden mussten die Feuerwehren ausrücken.