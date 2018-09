Weniger Attacken mit neuen Medikamenten

„Daten der Weltgesundheitsorganisation WHO zufolge sind Spannungskopfschmerz und Migräne die weltweit zweit- und dritthäufigsten Erkrankungen überhaupt“, erklärte Prim. Univ.-Prof. Dr. Mag. Eugen Trinka, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Neurologie und Vorstand der Universitätsklinik für Neurologie an der Christian Doppler Universitätsklinik Salzburg. Er warnte anlässlich des Europäischen Kopfschmerz- und Migränetages am 12. September auch vor unkontrollierter, lang andauernder Selbstmedikation mit frei verkäuflichen Mitteln, die einen Schmerz-Teufelskreis auslösen kann. Er rät, stärkere Beschwerden bzw. wenn diese länger andauern oder häufig wiederkehren abklären zu lassen. Bei plötzlich ungewohnt massivem Kopfweh oder Veränderung bekannter Beschwerden, sofort zum Arzt! Es könnte z. B. ein Schlaganfall oder Tumor dahinter stecken.