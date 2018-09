Ohne Last am Büßerweg

Locker, mit freundlichem Lächeln und Sporthose, übersät mit gelben Minions, startet sie bergauf. Der Büßerweg, wie der Wanderweg genannt wird, beginnt oberhalb der Lussari-Bergstation und wird seinem Namen durchaus gerecht. Der Weg ist steil, doch Melanie macht kräftig Tempo. Denn Sport ist ein wichtiger Bestandteil im Leben der Klagenfurterin, die sich tatkräftig sozial engagiert und selbst bei Hilfsprojekten in Afrika mitwirkte. Passend dazu arbeitet sie in Schulen in Klagenfurt und Villach als Sozialarbeiterin und Kinder-Yoga-Lehrerin. Melanie steht auch gerne auf Bühnen, Moderieren ist ihre Leidenschaft, verrät die 35-Jährige, während wir an den Kreuzwegstationen vorbei wandern, die den Weg säumen. Nach knapp zwei Stunden und fast 1000 Höhenmetern haben wir den Gipfel erreicht und uns Wein und Pasta bei den Lussari-Wirten redlich verdient.