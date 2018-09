Student schrieb Mails an alle Nicoles seiner Uni

Was tun, wenn man von seinem Date bis auf den Vornamen nur eine falsche Telefonnummer hat? Carlos Zetina, Student an der University of Calgary in Kanada, stand genau vor diesem Problem. Um seine Herzensdame, eine niederländische Austauschstudentin namens Nicole, doch wiederzusehen, bewies er Hartnäckigkeit - und schrieb eine Massen-E-Mail an sämtliche 246 Nicoles an seiner Hochschule.