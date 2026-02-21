Wie ÖVP und FPÖ Kahrs „Eilzug“ stoppen wollen

Auch wenn sie nach außen hin betonen, „gut gerüstet“ zu sein – insgeheim hatten die Oppositionsparteien in der steirischen Landeshauptstadt auf einen Wahltermin im Herbst gehofft. Je länger die Vorbereitungszeit, desto besser. Ein Urnengang im Frühsommer hilft eher der regierenden KPÖ, deren studentisches Klientel noch nicht auf Urlaub ist und die sich keine unangenehmen Fragen zur finanziellen Lage der Murstadt gefallen lassen muss: Denn nun kann man locker noch ein Budget für das nächste Jahr beschließen. Doch wie wollen die beiden Hauptkonkurrenten ÖVP und FPÖ Elke Kahrs „Eilzug“ in eine zweite Amtszeit stoppen?