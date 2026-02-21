Jagr vor Karriereende: „Wunder müsste geschehen!“

Die 54-jährige tschechische Eishockey-Legende spielt derzeit für seinen Heimatverein Kladno Knights in der ersten Liga und verkündete nun, dass man ihn wohl nicht mehr auf dem Eis sehen werde. „Es müsste ein Wunder geschehen. Gott müsste in mich fahren und mich 15 Jahre jünger machen“, erklärte Jagr in einem Interview auf Instagram.