Mit 54 Jahren

Jagr vor Karriereende: „Wunder müsste geschehen!“

Eishockey
21.02.2026 19:55
Jaromir Jagr
Jaromir Jagr(Bild: AP/Petr David Josek)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Ex-NHL-Star Jaromir Jagr hat nach 38 Profi-Saisonen sein Karriereende angedeutet!

Die 54-jährige tschechische Eishockey-Legende spielt derzeit für seinen Heimatverein Kladno Knights in der ersten Liga und verkündete nun, dass man ihn wohl nicht mehr auf dem Eis sehen werde. „Es müsste ein Wunder geschehen. Gott müsste in mich fahren und mich 15 Jahre jünger machen“, erklärte Jagr in einem Interview auf Instagram.

In dieser Saison erzielte er in sechs Spielen einen Assist, seine bisher letzte Partie bestritt er am 21. Dezember. Jagr, zweifacher Stanley-Cup-Sieger mit den Pittsburgh Penguins, liegt in der NHL-Historie auf Platz zwei der Scorerpunkte (1921) und auf Platz vier bei Toren (766) sowie absolvierten Spielen (1733).

Der achtfache All-Star und Hart-Trophy-Gewinner von 1998/99 spielte für neun NHL-Teams, darunter 11 Saisonen bei den Penguins. Seit 2018 ist er für Kladno aktiv.

Eishockey
21.02.2026 19:55
