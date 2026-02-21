Immer mehr Masernfälle in den USA erfasst

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt eine Durchimpfungsrate von 95 Prozent für die zweimalige Impfung. Diese Quote ist laut der US-Gesundheitsbehörde CDC seit 2019 nicht mehr in Kindergärten erreicht worden und jedes Jahr gefallen. Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. hatte lange Zeit Zweifel an der Sinnhaftigkeit der Impfung geäußert, ruderte dann aber wieder zurück und bezeichnete die Impfung aufgrund der aktuellen Entwicklung als wirksame Methode, um das Virus einzudämmen.