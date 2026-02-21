Gewerbe-„Scherz“ kam Blindem teuer zu stehen

Gelöscht aus kuriosem Grund

Erst nach einer Anzeige wegen betrügerischem Datenverarbeitungsmissbrauch wurde das Unternehmen gelöscht. Aber auch nur, weil das Gewerbe die letzten drei Jahre nicht ausgeübt worden und der Inhaber mit der Entrichtung der Wirtschaftskammerumlage im Rückstand war.

Kritik an Missbrauchsgefahr

„Hier wird vom Magistrat und seinem Chef Bürgermeister Matthias Stadler ein Blinder im Regen stehen gelassen“, kritisiert FPÖ-Landesrat Martin Antauer diesen Vorfall. Der möglicherweise kein Einzelfall bleibt. Denn seit Jahresbeginn ist es laut Gewerbeordnung zulässig, nur durch unmittelbare elektronische Eintragung in das GISA (Gewerbeinformationssystem Austria) und ohne Mitwirkung eines Sachbearbeiters Gewerbeanmeldungen zu erledigen. Kritiker befürchten, dass durch den niederschwelligen Zugang eine Missbrauchsgefahr bewusst in Kauf genommen wird.