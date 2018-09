Nobelpreisträger sieht jeden dritten Job in Gefahr

Geht es nach Wirtschaftsnobelpreisträger Christopher Pissarides, werden in den nächsten Jahren durch Digitalisierung und den Einsatz von Robotern zehn bis dreißig Prozent der bisherigen Jobs wegfallen. Der zypriotischen Wirtschaftswissenschafter sieht deshalb vor allem die Politik gefordert: Sie müsse die Betroffenen beim Wechsel zu neuen Arbeitsplätzen nach Möglichkeit unterstützen, so Pissarides anlässlich des Treffens der Euro-Finanzminister in Wien in einem Vortrag zur Zukunft der Arbeit.