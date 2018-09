Drei Abseitstore und Stange zehrten an den Nerven

Bereits am Freitagabend ging’s im Fernduell um die Führung in der Salzburger Liga. Die behielt der SAK nach einem 2:1 daheim gegen Aufsteiger Thalgau, weil man bei ruhenden Bällen souveräner agierte. Mit-Aufsteiger Adnet verlangte Verfolger Austria indes viel Geduld ab, ehe der Gäste-Sieg in trockenen Tüchern war.