Gas strömte aus dem Kanal

Anfangs war es ein Rätsel: Am Donnerstagnachmittag war die Berufsfeuerwehr bei einer Tankstelle in Salzburg-Aigen. Gas-Austritt. Eine Person musste ins Spital gebracht werden. Am Freitag, gegen 13.15 Uhr, erneut Gas-Alarm. Wieder bei derselben Tankstelle. Doch dieses Mal fanden die Spezialisten die Ursache.