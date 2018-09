Raub-Prozess um ein Messer, das keiner sah

Hochschwanger saß die Ungarin (43) vor Richter Albrecht Mandl - beobachtet von Wächtern der Justizanstalt. Angeklagt sind sie und eine Rumänin (25) wegen versuchten schweren Raubes. Ihr Anwalt, Bernhard Loimer, sprach aber von einer „konstruierten Räuber-Geschichte“. Es gäbe nur eine Zeugin, die einen „spitzen, metallischen Gegenstand“ erwähnte, eben die Pflegerin der Pinzgauerin. „Ich bin nicht schuldig“, sagte die Ungarin und erzählte, was am 28. Juli in Saalfelden passierte. Gemeinsam mit der Rumänin habe sie geläutet und gebeten, mit der Hausbesitzerin zu reden. „Die ältere Dame kam mit einer Gehhilfe und sie hat uns nicht so empfangen, wie sie es sonst tat.“ Die schloss nämlich die Tür, beide gingen. Und wo war das Messer, fragte der Vorsitzende nach. „Ich hatte nichts bei mir, ganz sicher“, antwortete die werdende Mutter mit Tränen im Gesicht. Auch die Polizei fand damals keines.